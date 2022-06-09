Нацбанк домовився про обмін готівкової гривні у Швеції

Національний банк України (НБУ) та Банк Швеції 9 червня уклали угоду, яка дозволить здійснювати обмін готівкової української гривні на шведські крони.

Відповідно до укладеної угоди, обміняти можна буде готівкову гривню в межах установленого ліміту до 10 тисяч грн, повідомляє пресслужба НБУ.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуть). При цьому обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обміняти готівкову гривню на шведські крони зможуть лише повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції. Послуга буде доступна орієнтовно з 15 червня у відділеннях найбільшої біржової компанії в Швеції Forex, що має 53 філії по всій країні.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до шведської крони, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на офіційному сайті Банку Швеції.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України підписав угоду з Банком Італії, як дозволить українцям обміняти готівкову гривню на євро в італійських банках.

Нагадаємо, українські біженці з 1 червня можуть обміняти до 10 000 гривень на особу на євро в Бельгії, з 24 травня така можливість з’явилася в Німеччині.