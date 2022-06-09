Суд арештував затриманого на хабарі депутата Одеської облради із заставою у 1 мільйон

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Одеської обласної ради, якого затримали при отриманні 120 тис. гривень неправомірної вигоди, у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 992 тис. гривень застави.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів лише частково.

Крім того, на депутата покладено ряд процесуальних обов’язків.

Строк дії запобіжного заходу – до 7 серпня.

Як повідомлялося, 7 червня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали "на гарячому" голову комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров'я Дмитра Чапіра.

За даними слідства, він вимагав та одержав від директора лікарні неправомірну вигоду за неперешкоджання в діяльності підприємства, а також за "гарантію" залишення на посаді. Його затримали "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 120 тис. грн.