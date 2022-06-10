Антимонопольний комітет відновив розгляд справ про купівлю і продаж бізнесу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відновив розгляд заяв про надання дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб’єктів господарювання, а також справ, розгляд яких було зупинено після початку повномасштабного російського вторгнення.

Відповідне розпорядження АМКУ ухвалив 9 червня, повідомляє пресслужба Комітету.

"Значна частина бізнесу продовжує працювати в умовах війни… Тому, не очікуючи завершення воєнного стану, Комітет вирішив внести комплексні зміни, спрямовані на підтримку української економіки та бізнесу, а саме – поновити роботу у сфері концентрацій та узгоджених дій", – зазначається у повідомленні.

Регулятор також вказує, що у апарату Комітету відновився безпосередній доступ до будівлі АМКУ, а також до державних реєстрів, без використання яких виконання покладених на орган повноважень було неможливим.

АМКУ уточнює, що з 20 червня буде скасовано запроваджений на початку березня тимчасовий порядок, яким дозволялося подавати скорочений перелік документів, що додаються до заяв про надання дозволу на концентрації та узгоджені дії, а також встановлювався спрощений порядок їх подання.