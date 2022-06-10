Санкції Євросоюзу заблокували мільярди євро російських банків
Російські банки, що зберігали частину валюти для міжнародних розрахунків на кореспондентських рахунках у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) РФ, втратили доступ до коштів на суму близько 4,5-7 млрд євро внаслідок запровадження Євросоюзом санкцій проти НРД.
Як з'ясувало російське видання Frank Media, наприкінці лютого після блокування "депозитарного моста" між НРД РФ та європейськими депозитаріями – Euroclear та Clearstream – обсяг "заморожених" коштів російських банків сягав 15 млрд євро, однак більшу половини цих грошей вдалося переказати в ручному режимі.
У підсумку на момент введення санкцій щодо НРД 3 червня сума заблокованих коштів на рахунках НРД в іноземних депозитаріях і в банках вже становила близько 4,5-7 млрд євро.
За словами одного з джерел видання, близького до великого російського банку, проблеми з валютними розрахунками через НРД виникли після того, як США, ЄС та Велика Британія почали запроваджувати санкції проти російських компаній та банків через початок повномасштабного вторгнення в Україну.
Однак кореспондентські рахунки НРД у європейських банках працювали, але розрахунки за ними проходили довше та складніше.
Як повідомлялося, Євросоюз запровадив блокуючі санкції проти російського Національного розрахункового депозитарію 3 червня.
Такі санкції означають заморожування активів депозитарію на території країн ЄС, а також заборону на проведення операцій з НРД для резидентів цих держав. Таким чином, кошти, що зависли раніше, на коррахунках НРД зараз виявилися остаточно заблоковані до зняття санкцій або додаткової ліцензії на завершення проведення операцій.
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