Санкції Євросоюзу заблокували мільярди євро російських банків

Російські банки, що зберігали частину валюти для міжнародних розрахунків на кореспондентських рахунках у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) РФ, втратили доступ до коштів на суму близько 4,5-7 млрд євро внаслідок запровадження Євросоюзом санкцій проти НРД.

Як з'ясувало російське видання Frank Media, наприкінці лютого після блокування "депозитарного моста" між НРД РФ та європейськими депозитаріями – Euroclear та Clearstream – обсяг "заморожених" коштів російських банків сягав 15 млрд євро, однак більшу половини цих грошей вдалося переказати в ручному режимі.

У підсумку на момент введення санкцій щодо НРД 3 червня сума заблокованих коштів на рахунках НРД в іноземних депозитаріях і в банках вже становила близько 4,5-7 млрд євро.

За словами одного з джерел видання, близького до великого російського банку, проблеми з валютними розрахунками через НРД виникли після того, як США, ЄС та Велика Британія почали запроваджувати санкції проти російських компаній та банків через початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак кореспондентські рахунки НРД у європейських банках працювали, але розрахунки за ними проходили довше та складніше.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив блокуючі санкції проти російського Національного розрахункового депозитарію 3 червня.

Такі санкції означають заморожування активів депозитарію на території країн ЄС, а також заборону на проведення операцій з НРД для резидентів цих держав. Таким чином, кошти, що зависли раніше, на коррахунках НРД зараз виявилися остаточно заблоковані до зняття санкцій або додаткової ліцензії на завершення проведення операцій.