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По всій Київщині відновили автобусні пасажирські перевезення, – ОВА

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

У Київській області відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

Зазначається, що на цих маршрутах задіяно близько 475 транспортних засобів.

Також відновлено роботу міжміських автобусних маршрутів сполученням: "Богуслав – Київ АС "Поділ", № 739 "Чабани – Київ АС "Південна".

"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", – підсумував Кулеба.

Автор: 

Київська область (285) автобус (247) Кулеба Олексій (32)


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