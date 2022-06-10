По всій Київщині відновили автобусні пасажирські перевезення, – ОВА
У Київській області відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.
Зазначається, що на цих маршрутах задіяно близько 475 транспортних засобів.
Також відновлено роботу міжміських автобусних маршрутів сполученням: "Богуслав – Київ АС "Поділ", № 739 "Чабани – Київ АС "Південна".
"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", – підсумував Кулеба.
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