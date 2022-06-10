По всій Київщині відновили автобусні пасажирські перевезення, – ОВА

У Київській області відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

Зазначається, що на цих маршрутах задіяно близько 475 транспортних засобів.

Також відновлено роботу міжміських автобусних маршрутів сполученням: "Богуслав – Київ АС "Поділ", № 739 "Чабани – Київ АС "Південна".

"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", – підсумував Кулеба.