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Колишньому менеджеру "Укренерго" повідомили про підозру у співпраці з окупантами (оновлено)

суд

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ "НЕК "Укренерго" повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він надав згоду на зайняття посади директора так званих "Маріупольських магістральних електричних мереж Державного унітарного підприємства ДНР "Державної магістральної мережевої компанії".

"Після призначення підозрюваний спільно з керівництвом так званої "ДНР" вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній владі, для задоволення їх потреб", – зазначили правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Своєю чергою у пресслужбі "Укренерго" заявили, що йдеться про колишнього співробітника компанії.

"Цей менеджер середньої ланки одного з регіональних підрозділів був звільнений з компанії ще в березні", – запевнили в компанії.

В "Укренерго" наголосили, що компанія весь час з початку російського вторгнення активно взаємодіяла з органами Служби безпеки України та надавала всю необхідну допомогу у виконанні покладених на них завдань.

Автор: 

Маріуполь (260) Укренерго (1994) Офіс Генпрокурора (458)


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