Набрав чинності закон про стимулювання виробництва спирту

Набрав чинності закон №2284-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого", підписаний 15 червня 2022 року президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що реалізація закону сприятиме розвитку ринку спирту для технічних та хімічних потреб, імпортозаміщенню продукції технічного і хімічного призначення, збільшенню попиту на внутрішньому ринку на біоетанол, збільшенню переробки на внутрішньому ринку зерна (кукурудзи, пшениці, тритикале тощо).

Прийнятий законопроєкт передбачає:

використання для обліку спирту етилового денатурованого та біоетанолу масових витратомірів замість витратомірів-лічильників спирту етилового, які обліковують спирт за об’ємом;

зобов’язання виробникам спирту етилового надсилати контролюючим органам технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів та схему встановлення цілодобових систем відеоспостереження за виробництвом та відпуском спирту етилового на акцизних складах;

затвердження Кабінетом міністрів України норм виробничих втрат і виходу спирту етилового та інших спиртових дистилятів, а також норми втрат і виходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв;

дозвіл на денатурацію біоетанолу бензином та етил-трет-бутиловим етером (наразі дозволяється зберігати біоетанол, денатурований лише бензином (1-10%).

Також законом тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, передбачена можливість суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого, виробляти спирт етиловий денатурований та/або біоетанол на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, виробляти біоетанол.