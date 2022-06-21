Євросоюз має готуватися до дефіциту газу взимку через Росію, – єврокомісар

Через дії Росії, яка використовує енергію у якості зброї, існує ризик нестачі енергії для Євросоюзу цієї зими.

Про це єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила під час бізнесфоруму "Трьох морів", повідомляється на медіа сайті ЄС.

"Останніми днями і тижнями Росія знову і знову демонструвала, що вона є ненадійним постачальником, який використовує енергію як політичну зброю, намагаючись виділити цілі по всьому ЄС. Збої в постачанні газу до низки країн явно покликані підірвати єдність і рішучість ЄС перед вторгненням Кремля в Україну", – наголосила єврокомісар.

Вона нагадала, що Єврокомісія у відповідь на ризики в енергетиці запропонувала план REPowerEU, який зберігає акцент на стимулюванні використання відновлюваної енергії.

Водночас Кадрі Сімсон зауважила, що у короткостроковій перспективі відновлювані джерела енергії не зможуть замінити російський газ.

"Зараз ми не можемо виправити дефіцит російського газу лише цим. Зима не за горами, і це буде важкий момент. Ми не просто дивимося на високі ціни, є реальний ризик, що у нас не вистачить енергії для наших країн. Ми повинні переконатися, що вплив на громадян і промисловість був якомога нижчим. Тому підготовка є ключовою", – заявила єврокомісар.

Читайте також: "Газпром" призупинить транспортування газу "Турецьким потоком"

Серед заходів, яких необхідно вжити у процесі підготовки до зими, вона виділила зберігання енергії, що передбачає заповнення європейських сховищ газу до рівня 90% до 1 листопада. Крім того, Єврокомісія планує імпортувати 60 млрд кубометрів газу замість російського з альтернативних джерел.

Сімсон також зауважила, що частка російського газу в ЄС вже зменшується – у квітні 2022 року вона становила 31%, порівняно з 45% у квітні минулого року, а в частині імпорту трубопровідного газу вона впала з 40% до 26%.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.