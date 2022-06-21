Німецький експорт в Росію впав у травні у 2 рази

Експорт із Німеччини до Росії у травні 2022 року становив 1,1 млрд, що на 50% менше, ніж у травні 2021 року.

Про це повідомило Федеральне статистичне управління Німеччини, передає Європейська правда.

Зазначається, що скорочення експорту обумовили санкції, запроваджені проти Росії через вторгнення в Україну, а також інші заходи експортного контролю і власні дії експортерів.

У квітні німецький експорт до Росії становив 0,8 мільярда євро – це на 64,1% менше за показник за аналогічний період 2021 року.

За підсумками травня Росія посіла 10 місце в переліку імпортерів німецької продукції за межами ЄС (у квітні – 14, у лютому – 5).

Натомість найбільшим торговельним партнером Німеччини не в Євросоюзі стали США, а також Китай, Британія, Швейцарія і Туреччина.

Загалом експорт із Німеччини у травні становив 57,7 млрд євро, що на 1,1% більше за показник квітня і на 13,4% більше за травень минулого року.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що Німеччина за чотири місяці збільшила обсяги імпорту з Росії на 60%.