Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного "Мегабанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ "Мегабанк" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Оскільки АТ "Мегабанк" визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про відшкодування коштів в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 2 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, що діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня 2022 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: "Приватбанк, "Укргазбанк", "Південний та ПУМБ.

Для отримання коштів у відділенні будь-якого із вказаних банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до відділення з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

За підсумками роботи у 2021 році "Мегабанк" отримав 114,25 млн грн прибутку.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.