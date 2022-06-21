Кабмін схвалив залучення гранту від Німеччини на 1 мільярд євро

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку від Німеччини в обсязі 1 млрд євро.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.

Зокрема, схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Німеччини в обсязі 1 млрд євро та проєкт Угоди відповідно до інструменту, створеного Міжнародним валютним фондом для адміністративного рахунку для України, між урядами України та Німеччини щодо гранту для забезпечення бюджетних потреб з метою стабілізації економіки України.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії прийняв рішення щодо виділення екстреної грантової допомоги на суму близько $166 млн у відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні.