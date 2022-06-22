Єврокомісія погодила злиття двох головних нафтохімічних компаній Польщі

Європейська Комісія 20 червня схвалила злиття PKN Orlen і компанії Grupa Lotos.

Про це повідомляють у PKN Orlen, передає enkorr.

Зі слів голови правління PKN Orlen Даніеля Oбайтека, об'єднання двох головних польських компаній нафтохімічного сектора підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку Євросоюзу та зміцнить стійкість до ринкових коливань.

"Щоб бути конкурентоспроможними, ми повинні компенсувати втрачений час і бути готовими відповісти на нові виклики, які постають перед нафтовим сектором. Консолідована компанія краще конкуруватиме на відкритому європейському ринку", – зазначив Обайтек.

Він додав, що після злиття бізнес буде безпечнішим, а також зростуть можливості інвестувати на інших ринках на користь Польщі.

"Ми опинимося в першій лізі європейських паливно-енергетичних компаній, і це дасть нам сильніші позиції в перемовинах про постачання сировини чи доступ до технологій. Таким чином ми забезпечимо концерну стабільний довгостроковий розвиток, а полякам – безпеку енергопостачання", – додав Обайтек.

Водночас європейська комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер повідомила, що злиття PKN Orlen і Lotos не призведе до зростання цін на нафтопродукти, а також негативно не вплине на ринки.

PKN Orlen оголосила про плани купити Lotos у 2018 році, але мала виконати вимоги, встановлені Європейською Комісією. У січні 2022 PKN Orlen погодилася продати деякі активи Grupa Lotos іншим інвесторам, зокрема угорській нафтогазовій компанії MOL і Saudi Aramco, щоб розв'язати проблеми з конкуренцією і завершити угоду.

У червні PKN Orlen і Grupa підписали угоду про злиття, що передбачає передачу активів Lotos компанії PKN Orlen. В обмін на акції акціонери Lotos отримають 1 075 акцій PKN за кожну акцію Lotos.

Остаточну згоду на злиття мають надати акціонери обох компаній на загальних зборах, що відбудуться у липні. Завершення угоди очікується в серпні.

Раніше повідомлялося, що Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen має намір інвестувати в енергетичний сектор чеської промисловості понад 10 млрд крон (близько $435 млн).