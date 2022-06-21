Кабмін виділив 1,3 мільярда на кіберзахист та урядовий зв'язок
Кабінет міністрів виділив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 1,3 млрд грн на забезпечення розвитку та модернізацію системи кіберзахисту та урядового зв'язку.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.
"Виділено 1 281 661,0 тис. грн Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для забезпечення розвитку та модернізації системи кіберзахисту, мереж державної системи урядового зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі", – написав Мельничук.
Також было виділено 496,6 млн грн Міністерству цифрової трансформації за програмою для забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури – національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем.
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