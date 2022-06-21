Литва обмежила транзит товарів до російського Калінінграда автотранспортом, – росЗМІ

Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на уряд Калініграда та перевізників.

"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем", – сказали у пресслужбі калінінградського уряду.

Цю інформацію підтвердили одразу в кількох російських компаніях, що займаються автоперевезеннями, зазначивши, що литовська митниця вже розгортає автомашини на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску М'ядинінкай. В результаті там утворилася велика черга із вантажних автопоїздів.

За офіційними даними литовської митниці, станом на 21 червня дозволу на в’їзд у Литву очікують близько 330 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 години.

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Як повідомлялося, минулої суботи Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Це викликало різку критику з боку Кремля.

Однак в МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.