Литва обмежила транзит товарів до російського Калінінграда автотранспортом, – росЗМІ
Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на уряд Калініграда та перевізників.
"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем", – сказали у пресслужбі калінінградського уряду.
Цю інформацію підтвердили одразу в кількох російських компаніях, що займаються автоперевезеннями, зазначивши, що литовська митниця вже розгортає автомашини на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску М'ядинінкай. В результаті там утворилася велика черга із вантажних автопоїздів.
За офіційними даними литовської митниці, станом на 21 червня дозволу на в’їзд у Литву очікують близько 330 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 години.
Як повідомлялося, минулої суботи Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Це викликало різку критику з боку Кремля.
Однак в МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.
Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.
Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.
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