Бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю "Каннські леви"

Бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Можемо отримати нагороди у двох категоріях – Service Design та Experience Transformation. Дякую своїй команді та Fedoriv Agency. Продовжуємо формувати бренд цифрової України у світі", – написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в "Дії" з'явилася можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його.

Такж повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у додатку "Дія".

У кінці травня Міністерство цифрової трансформації на порталі "Дія" запустило нову послугу для підприємців – "єДекларацію" для бізнесу.