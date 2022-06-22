У Києві закрили Південний міст для приватних авто

У Києві з 22 червня перекрили рух Південним мостом для приватних авто.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

У КМДА зауважили, що через цей міст курсують автобуси маршрутів № 22 та № 91:

автобус № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіаціі з інтервалом 20-35 хвилин;

автобус № 91: вулиця А. Ахматової - станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хвилин.

Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.