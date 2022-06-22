Зеленський призначив нового члена Ради Нацбанку

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Веремія членом Ради Національного банку.

Відповідний указ №430/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Документ набирає чинності з дня його опублікування 21 червня.

Крім того, він є заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2014 році Веремій був заступником міністра економіки. Також брав участь у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

За часів часи президентства Віктора Ющенка він був главою торговельно-економічної місії посольства України в РФ. Також очолював Головне управління з питань економічної політики Адміністрації президента за часів президента-втікача Віктора Януковича та був заступником тодішнього міністра економіки Петра Порошенка (який згодом став п'ятим президентом) в уряді Миколи Азарова.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 3 червня звільнив Олександра Петрика з посади члена Ради Національного банку у зв'язку із закінченням строку його повноважень.