Ірландія заморозила російські активи вартістю 1,7 мільярда євро

Влада Ірландії заморозила активи на суму 1,72 млн євро, пов’язані з російськими фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції у відповідь на агресію РФ проти України.

Про це повідомляє The Irish Times із посиланням на дані речника МЗС країни.



За його словами, ця сума актуальна станом на минулу п’ятницю.



Ще на початку квітня в документах Єврокомісії йшлося про заморожені російські активи в Ірландії на суму 839 млн євро.

Зазначається, що більша частка зазначеної суми складається з фінансових активів, що містяться у фондах та різних банківських установах, а не конфіскації яхт, літаків і елітного майна олігархів.

Як зазначає видання, Центральний банк країни написав у понеділок низці ділових і професійних організацій, щоб нагадати їм про роль у нагляді за фінансовими санкціями в державі, а також про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС, оскільки війна Росії проти України триває.

ЄС ухвалив шість раундів санкцій проти Росії з початку війни в Україні, останній, спрямований проти російської нафти, банків і військових посадових осіб, набув чинності на початку цього місяця.