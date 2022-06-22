Україна витрачає до $6 мільярдів щомісяця через війну, – USAID

Влада України змушена витрачати щомісячно до $5-6 млрд, щоби "впоратися з війною".

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер в ефірі The Way Forward, де вона відповідала на питання президента Групи Всесвітнього банку Девіда Малпасса, передає DW.

За словами Пауер, це "приголомшливі" суми, і навіть $7,5 млрд, які Білий дім готовий виділити на допомогу Україні, не вистачить, щоби покрити витрати у зв'язку з війною.

"Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі потрібна ще велика пряма бюджетна підтримка", – наголосила керівниця USAID.

Як повідомлялося, голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявив, що Україні може знадобитися до 1 трлн євро ($1,1 трлн) зовнішньої допомоги для відшкодування збитків, завданих вторгненням Росії.