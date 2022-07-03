Ізраїль скасував обмеження на в'їзд для громадян України

Вищий суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) скасував рішення щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.

Про це повідомляє newsru.co.il.

"Згідно з рішенням БАГАЦу громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Таку практику було запроваджено рішенням глави МВС після початку війни в Україні. Суд також зобов'язав відповідачів (держава) виплатити судові витрати у розмірі 20 тис. шекелів", – пише видання.

Нагадаємо, позов до БАГАЦу було подано адвокатською конторою Томера Варші на прохання посольства України в Ізраїлі 12 березня 2022 року у зв'язку з тим, що глава МВС Айєлет Шакед встановила квоту на прийом в Ізраїлі громадян України – таким чином, на думку позивачів, порушивши безвізову угоду між країнами.

Раніше держава на вимогу БАГАЦу надала пояснення щодо того, чому українські громадяни не звільнені від прохання про в'їзну візу до Ізраїлю під час війни в Україні. Відповідно до відповіді держави, громадяни України, які виявляють бажання наразі в'їхати до Ізраїлю, є не туристами, а біженцями, і тому на них не поширюється безвізовий режим.

Як пояснював адвокат Томер Варша, договір про безвізове повідомлення, підписаний Ізраїлем та Україною в 2010 році, був затверджений рішенням уряду і увійшов до законодавчого акту, який може бути змінений також лише рішенням уряду або рішенням міністра внутрішніх справ після консультації з комісією Кнесету щодо внутрішніх справ. На думку Варші, рішення Шакед справді змінило безвізову угоду через наявність квоти та неможливість в'їхати до Ізраїлю, не подавши прохання і не отримавши дозвіл заздалегідь. Тобто на практиці, заявляв адвокат, це анулює "безвіз", причому анулює незаконним чином – без належної процедури.

БАГАЦ повністю прийняв бік позивачів. У ухвалі Вищого суду справедливості зазначається, що інтерпретація відповідачами законодавчого акту про відміну віз для громадян України не збігається з тим, що зазначено в законодавчому акті, і що рішення про позбавлення українців можливості в'їжджати до Ізраїлю без віз на період війни не є законним.

Рішення БАГАЦу набуває чинності негайно. Це означає, що вже з сьогоднішнього дня (3 липня 2022 року) громадяни України не зобов'язані подавати онлайн-прохання на отримання дозволу на в'їзд до Ізраїлю.

Зазначимо, що безвізовий режим не означає автоматичного дозволу на в'їзд до країни. Тобто на паспортному контролі при в'їзді до Ізраїлю громадянину країни, з якою існує угода про безвіз, може бути відмовлено у в'їзді. Причиною такої відмови зазвичай є підозра про те, що турист насправді приїхав до Ізраїлю на заробітки. Нагадаємо, що відразу після початку війни в Україні десятки українських біженців було таким чином затримано в аеропорту імені Бен-Гуріона і відправлено назад до Європи.