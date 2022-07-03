Туреччина затримала російське судно із зерном з окупованого Бердянська, – посол

Турецька митниця затримала російське вантажне судно із зерном, украденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі національного телемарафону, передає Європейська правда.

"У нас є повна співпраця, судно зараз стоїть перед входом до порту. Воно затримане митними органами Туреччини. Завтра відбудеться міжвідомча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна", – сказав Боднар.

Посол додав, що запит Генеральної прокуратури передано й Україна розраховує, що судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних.

"Із цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і, чесно кажучи, це велике нахабтво і спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою й вивозити майно", – сказав Боднар.

Раніше повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.