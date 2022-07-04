Мінцифри запускає в "Дії" бета-тестування пенсійного посвідчення та е-посвідки на проживання

Міністерство цифрової трансформації запускає у застосунку "Дія" бета-тестування електронного пенсійного посвідчення, а також посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку", – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для того, щоб взяти участь у тестуванні пенсійного посвідчення, потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).

Для тестування посвідки потрібно мати: посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, а також банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC.

Зареєструватися на бета-тестування нових послуг у "Дії" можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua/

Проєкт реалізовується за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державної міграційної служби України та Пенсійного фонду України.