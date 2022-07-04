G7 планує знизити максимальну ціну на російську нафту вдвічі
На саміті "Великої сімки" лідери обговорювали механізм обмежень для російської нафти, який скорочує її ціну вдвічі.
Як пише агентство Kyodo, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає DW.
"Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче", – заявив він.
У комюніке за підсумками самітуG7говорилося, що розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну. Зазначалося, що верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами".
Агентство Bloomberg писало з посиланням на джерела, що у G7 обговорюють обмеження цін за рахунок верхньої межі на страхування та перевезення нафти. Такий механізм дозволить страхувати та перевозити лише нафту та нафтопродукти з Росії, вартість яких не перевищуватиме встановлений поріг, пояснювало джерело агентства.
Підхід, що обговорюється, означатиме, що у разі згоди постачальника на встановлену ціну, то страхова компанія отримає право на виключення з ембарго на російську нафту і зможе надати страхові послуги судну. Аналогічні заходи могли б застосовувати судноплавні компанії, яким належать нафтові танкери.
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