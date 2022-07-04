За час війни кількість резидентів "Дія.City" зросла втричі, – "Опендатабот"

Із початку повномасштабної війни реєстр "Дія.City" зріс більш ніж утричі: станом на 24 лютого в реєстрі було 79 підприємств, наприкінці червня – 271.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, за останні 4 дні лютого додалося 4 компанії, у березні – 70, у квітні – 62, у травні – 38, за неповний червень – 20 бізнесів.

Зазначається, що найвідомішими резидентами "Дія.City" є: Samsung, Revolut, Monobank, NIX, SoftServe, Ajax Systems, Нова Пошта, LetyShops, Luxsoft, Розетка, EPAM. Більшість цих компаній додалися майже на початку дії Дія City – 15 лютого.

Водночас 37% бізнесів мають засновників з інших юрисдикцій, тобто є дочірніми підприємствами – як фізичних, так й юридичних осіб. Зокрема, найбільші компанії з кластеру здебільшого є податковими резидентами інших країн.

В "Опендатаботі" зазначають, що для них режим "Дія.City" – це більш легальний спосіб оптимізації оподаткування, аніж схема, яка раніше використовувалася з ФОПами.

"Відпочатку проєкт "Дія.City" був презентований як правова та податкова система – тобто така, що дозволяє реєструвати технологічний бізнес в України та розвивати його. Але значна кількість навіть суто українських брендів (TAC, Prom.ua, DeNovo, Ajax) зареєстрували в "Дії" дочірні компанії своїх закордонних холдингів. Це означає, що навіть українці розглядають Україну як місце для роботи операційних компаній, а не країну, де концентруються активи з інтелектуальної власності", – прокоментував СЕО "Опендатабот" Олексій Іванкін.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України спростило критерії резидентства для "Дія.City" на період воєнного стану. Зокрема, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Також резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

"Дія City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.