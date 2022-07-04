Грецькі приватні компанії витягують РФ із зашморгу нафтового ембарго, – Кулеба

Одним з пунктів сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ має стати повна ізоляція від світової морської торгівлі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю LB.ua.

"Ми хочемо там бачити відрізання РФ від світової морської торгівлі. Це означає, насамперед, неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження Російської Федерації. Так склалося, що принаймні за останніми даними, які в мене були, найбільшими операторами, найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з зашморгу нафтового ембарго. Це факт", – сказав він.

Крім того, у сьомому пакеті санкцій Україна хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT, ембарго на операції з російським золотом, а також жорсткі персональні санкції.

Як писав Bloomberg, Європейський Союз працює над новими санкціями проти російського золота в межах погоджених на саміті країн "Великої сімки" подальших кроків, спрямованим на обмеження джерел доходів Москви.