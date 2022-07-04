Інфляція у Швейцарії прискорилася до 30-річного максимуму

Темпи зростання споживчих цін у Швейцарії у червні посилилися до 3,4% у річному вираженні з 2,9% у травні, інфляція оновила максимум з 1993 року.

Про це свідчать офіційні дані країни, передає Інтерфакс-Україна.



Опитані Trading Economics аналітики очікували, що інфляція становитиме 3,2%.



Порівняно з попереднім місяцем ціни у Швейцарії підвищилися на 0,5% після 0,7% у травні.



Харчі та безалкогольні напої у червні подорожчали на 1,9% у річному вираженні, житло та паливо – на 4,5%, транспортні послуги – на 13,1%. Тим часом, послуги охорони здоров'я знизилися в ціні на 0,4% після аналогічного зниження в травні.



Центробанк Швейцарії таргетує інфляцію лише на рівні 2%. Однак у 2022 році, за його прогнозами, темпи зростання споживчих цін становитимуть 2,8%, у 2023 – 1,9%, у 2024 – 1,6%.