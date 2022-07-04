Інфляція у Туреччині наблизилася до 80% – максимуму з 1998 року

Споживчі ціни у Туреччині у червні зросли на 78,6% у річному вираженні.

Про це свідчать дані статистичного інституту країни (Turkstat), передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що інфляція минулого місяця прискорилася порівняно з 73,5% у травні та оновила максимум із вересня 1998 року.



Аналітики, опитані FactSet, прогнозували ще більше зростання – на 79,1%, тоді як експерти Trading Economics очікували збільшення на 78,3%.



Вартість транспортування у червні зросла більш ніж у 2 рази (+123,4% після зростання на 107,6% у травні). Ціни на енергоносії підскочили у 2,5 раза (+151,3% проти 121,1% місяцем раніше), на харчі та напої – на 93,9% проти 91,6%.



У місячному вираженні зростання споживчих цін становило 4,95% порівняно з 2,98% у травні.