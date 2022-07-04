Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Роздрібні мережі з 1 по 4 липня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,5-5 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях "Укрнафти" продукт здешевшав на 3 грн – до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – на 1,99 грн – до 37,92 грн/л

Найбільше здешевшав – на 5 грн – продукт у запорізькій мережі ZOG. Там зараз ресурс коштує 37 грн за літр.

У мережі SOCAR продукт здешевшав на 2 грн, до 15,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" та "Авантаж".

Дніпропетровська мережа VostokGaz знизила ціну до 37,39 грн/л (-3,5 грн). Такі мережі як Shell, Укргазвидобування, BVS, UPG, Mango, Rodnik і Chipo знизити ціну в межах 0,5-2,1 грн/л.

Середня вартість СВГ по Україні 4 липня склала 38,18 грн/л (-1,22 грн за вихідні).

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.