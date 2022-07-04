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Новини
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Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг

укравтодор

Кабінет міністрів додатково виділив Державному агентству автомобільних доріг ("Укрватодор") 5,88 млрд грн на відновлення дорожньої інфраструктури.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №656-р від 28 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до розпорядження №292-р від 12 квітня 2022 року, зокрема, виділена на відновлення доріг з державного бюджету "Укравтодору" сума збільшена з 490 млн грн до 6,37 млрд грн.

Кошти будуть направлені на виконання робіт (включаючи оплату утримання служби замовника та розробку проектної документації) з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання: доріг загального користування держзначення; доріг та вулиць місцевого значення, комунальної власності; інфраструктури населених пунктів; під'їзних доріг до певних військових адміністрацій об'єктів.

Крім того, "Укравтодор" може використовувати вказані кошти підуть на облаштування інженерних споруд для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, переміщення майнових активів, трудових ресурсів та оптимізацію інфраструктури з урахуванням потреб національної безпеки та оборони, а також налагодження сталого функціонування по нових місцях тимчасового розміщення, розробку та впровадження заходів щодо облаштування тимчасових споруд для забезпечення транспортного та пішохідного сполучення.

Виділені кошти також будуть спрямовані на підтримку діяльності держпідприємств та організацій, що належать до сфери управління "Укравтодору", у тому числі на субсидії та поточні трансферти щодо оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Автор: 

держбюджет (1569) дороги (1569) Кабмін (7745) Укравтодор (724)


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Топ коментарі
+7
Там в КМ совсем ******** на голову? Выделите эти деньги на армию, дороги сейчас не самое важное!!!! В первую очень нужно уничтожить врага на нашей земле, а уж потом все восстанавливать!!!

В ленте новостей пишут что несколько миллионов осталось в казне на армию, а эти дыбилы миллиарды закатывают в дороги!!!!
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04.07.2022 15:38
+6
"Велике крадівництво"- понад усе!!!
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04.07.2022 15:26
+4
Мабуть, тільки ледачий не зарахує Кабмін до категорії "********".
Але це не так.
Там сидять крадії
Звичайні крадії. При краватках й костюмах "від Версаче".
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04.07.2022 16:01
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"Велике крадівництво"- понад усе!!!
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04.07.2022 15:26 Відповісти
Я считал себя интеллигентом, но , странно, даже это заканчивается...

Ржу в ГОЛОССИНУУУУУ!!!!!!!
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04.07.2022 23:16 Відповісти
Там в КМ совсем ******** на голову? Выделите эти деньги на армию, дороги сейчас не самое важное!!!! В первую очень нужно уничтожить врага на нашей земле, а уж потом все восстанавливать!!!

В ленте новостей пишут что несколько миллионов осталось в казне на армию, а эти дыбилы миллиарды закатывают в дороги!!!!
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04.07.2022 15:38 Відповісти
А хто ахмєткіному Альткому бабоси заплатить?
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04.07.2022 16:31 Відповісти
альтком картавого Колесникова
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04.07.2022 20:24 Відповісти
Мабуть, тільки ледачий не зарахує Кабмін до категорії "********".
Але це не так.
Там сидять крадії
Звичайні крадії. При краватках й костюмах "від Версаче".
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04.07.2022 16:01 Відповісти
А нахіба нам Кабмін? Ну за великим рахунком, ці менеджери не потрібні навіть в мирний час! Щоб Гетманцев общіпував гусей на утримання цих тіл, їх отприсків, коханок, обслугу....
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04.07.2022 16:34 Відповісти
кабмін нам необхідний, а от люди, які зараз в кабміні сидять.....ну можна без більшості з них обійтися, та ладно, ніби у нас не буде ким замінити ци корупціонерів.
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04.07.2022 18:31 Відповісти
Це не маразм, а велике крадівництво .

Гроші потрібно військам і відновлення житла !!
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04.07.2022 16:45 Відповісти
ахахахахахахахахахахахаххахаха, хлопці тиснуть до кінця)))))
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04.07.2022 16:48 Відповісти
Просто не вистачає слів.
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04.07.2022 17:57 Відповісти
Дороги спеціально для орків?
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04.07.2022 18:14 Відповісти
типу щоб вони побачили і серцевий напад мали? не працює, та сволота як дороги бачить вже не хоче в свої є..ня повертатися.
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04.07.2022 18:32 Відповісти
Кому-то резко понадобились денюжки для купивли элитного житла на Канарах
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04.07.2022 21:51 Відповісти
Дороги-дороги, опять двадцать пять! Ни какого вооружения, никакая армия, а лишь одни дороги у этой зелени на уме. Какие нахрен дороги, когда идёт война, нахрен они нам надо в это военное время? Лучше вложите бабло в армию, для защиты страны, а не в "ваши" дороги.
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04.07.2022 22:57 Відповісти

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