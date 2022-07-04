Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг

Кабінет міністрів додатково виділив Державному агентству автомобільних доріг ("Укрватодор") 5,88 млрд грн на відновлення дорожньої інфраструктури.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №656-р від 28 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до розпорядження №292-р від 12 квітня 2022 року, зокрема, виділена на відновлення доріг з державного бюджету "Укравтодору" сума збільшена з 490 млн грн до 6,37 млрд грн.

Кошти будуть направлені на виконання робіт (включаючи оплату утримання служби замовника та розробку проектної документації) з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання: доріг загального користування держзначення; доріг та вулиць місцевого значення, комунальної власності; інфраструктури населених пунктів; під'їзних доріг до певних військових адміністрацій об'єктів.

Крім того, "Укравтодор" може використовувати вказані кошти підуть на облаштування інженерних споруд для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, переміщення майнових активів, трудових ресурсів та оптимізацію інфраструктури з урахуванням потреб національної безпеки та оборони, а також налагодження сталого функціонування по нових місцях тимчасового розміщення, розробку та впровадження заходів щодо облаштування тимчасових споруд для забезпечення транспортного та пішохідного сполучення.

Виділені кошти також будуть спрямовані на підтримку діяльності держпідприємств та організацій, що належать до сфери управління "Укравтодору", у тому числі на субсидії та поточні трансферти щодо оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.