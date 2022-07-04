Продажі нових авто зросли у червні на 14%, – "Укравтопром"

У червні на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 2,9 тис. машин, що на 14% більше ніж місяцем раніше. Водночас результат є на 67% меншим ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що лідером ринку в червні стала марка Toyota. Минулого місяця першу реєстрацію пройшли 456 автівки цієї японської марки, що на 11% більше, ніж у травні.

Друге місце посіла марка Renault, показник продажів якої у порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 13% – до 327 штук. Третьою за популярністю стала німецька марка Volkswagen, нові авто якої придбали 263 українці, що на 56% більше ніж у травні. До топ-5 також увійшли автівки Hyundai (172 штук, +7%) та Skoda (168, +10%).

Найчастіше у червні купували автомобіль Renault Duster, в активі якого 168 реєстрацій.

Загалом із початку року було придбано 17,8 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.