Аналітики виявили понад 30 способів для обходу санкцій проти Росії, – StateWatch

Група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) зафіксувала 31 спосіб, які використовували уряд Росії і бізнес для уникнення санкцій з 2014 року.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні "Санкційна політика проти Росії 2014-2022 роках: прогалини і схеми обходу".

Так, експерти виділили чотири блоки "слабких місць" санкційної політики проти РФ, які призводять до порушення обмежень. Це різноманітні схеми обходу санкцій, прогалини у санкційній політиці, винятки у санкціях, а також ігнорування санкційних застережень приватним бізнесом.

Схеми обходу та інші недоліки санкцій було виявлено у таких сферах, як: оборонна промисловість, нафта і газ, металургія, морська торгівля, фінанси, криптовалюта, готельний бізнес, будівництво та інші.

До прогалин у санкційній політиці аналітики віднесли зокрема продовження бізнес-проєктів, що були розпочаті до санкцій, відсутність заборони на торгівлю товарами подвійного призначення, ведення діяльності всупереч санкційним спискам, відсутність вичерпного переліку підсанкційної діяльності, відсутність відповідальності через "незнання" та інше.

Зафіксовані схеми обходу санкцій, експерти Trap Aggressor розподілили на такі категорії:

приховування походження товару (зміна прапора чи призначення судна, вимикання ідентифікаційної системи на кораблях, зміна маркування виробника, його пакування, контрабанда та митні порушення);

приховування підсанкційної компанії, її бенефіціару чи зв'язків із ними (передача активів непідсанкційним керівникам - бізнес-партнерам, членам родини або друзям, використання непідсанкційних компаній-прокладок, використання офшорів, а також фіктивних компаній);

приховування кінцевого місця призначення товару;

ведення діяльності у непідсанкційній юрисдикції;

ведення бізнесу західними компаніями в Росії через місцевих рітейлерів тадочірні підприємства;

обхід санкцій через треті країни або їхні компанії-резиденти;

обхід санкцій через прийняття змін до законодавства.

Trap Aggressor провели дослідження на базі щонайменше 160 кейсів щодо обходу Росією західних санкцій, впроваджених за період 2014-2022 років. Дані були взяті з журналістських розслідувань, аналітичних та новинних матеріалів, опублікованих в українських та закордонних медіа.