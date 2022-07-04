Про реструктуризацію державного боргу наразі не йдеться, – Шмигаль

Уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю LB.ua.

"Ми про реструктуризацію зараз не говоримо. Вам позиція Мінфіну абсолютно відома, і дуже важливо зараз мати довіру від всіх наших партнерів. Навантаження по сплаті тіла заборгованості та відсотків заборгованості на Україну, як на державу, сьогодні насправді помірні. У нас є пікова виплата у вересні. До вересня ми будемо дивитися на фінансовий стан, на фінансову ситуацію", – сказав голова уряду.

Водночас Шмигаль не виключив, що процес реструктуризації державного боргу все ж може розпочатися за умови підтримки такого рішення західними партнерами.

"Звичайно, будемо вдячні, якщо партнери вийдуть з подібними пропозиціями, а серед партнерів уже є ця дискусія, вони з розумінням до цього ставляться", – зазначив прем’єр.

Він нагадав, що з близько 350 млрд грн, які Україна має виплатити за державним боргом до кінця року, понад 250 мільярдів гривень – це внутрішній борг України.

"Тобто тут дуже важливо зрозуміти та правильно класифікувати ці всі заборгованості. Тому Мінфін сьогодні не говорить про реструктуризації та списання. Перш за все має бути прийнятною довіра партнерів, які продовжують нас підтримувати", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.