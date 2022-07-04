Україна та Швейцарія підписали угоду про інвестиції у кліматичні проєкти, – Шмигаль

Після перемоги України Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проєктів "зеленого" відновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, сьогодні у швейцарському Лугано була підписана відповідна угода. Йдеться про проєкти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни", – зазначив глава українського уряду.

Шмигаль додав, що в обмін на "зелені" інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату.