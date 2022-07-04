Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 1,1 мільярда

За минулий тиждень банки видали підприємцям доступних кредитів на 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом із початку дії держпрограми "Доступні кредити 5-7-9" бізнес отримав 45,2 тис. кредитів на загальну суму 128,3 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 58,9 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 27,3 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 11,6 млрд грн, на інвестиційні цілі –10,5 млрд грн. Аграрії отримали 19,3 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 666,8 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Зазначається, що найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки.

У Мінекономіки нагадли, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу та ще місяця після його завершення. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.