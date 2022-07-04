Європейський інвестиційний банк планує залучити 100 мільярдів євро на відновлення України, – Reuters

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) пропонує план фінансування для відновлення України з інвестиціями до 100 мільярдів євро.

Для цього ЄІБ пропонує використати структуру фінансування, яка раніше використовувалася під час пандемії COVID-19, повідомляє Reuters із посиланням на документи банку.

Згідно з ними, трастовий фонд ЄС-Україна Gateway (E-U GTF) має отримати початкові 20 мільярдів євро внесків від країн ЄС і бюджету ЄС у формі грантів, позик і гарантій.

Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікаційний ефект, що дозволить забезпечити фінансування інфраструктурних проєктів на загальну суму близько 100 мільярдів євро.

Очікується, що пропозицію ЄІБ буде оприлюднено в понеділок, у перший день міжнародної конференції з відновлення України у Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога у відновленні після війни.

Як повідомлялося, згідно з приблизними оцінками ЄІБ, Україні може знадобитися до 1 трлн євро ($1,1 трлн) зовнішньої допомоги для відшкодування збитків, завданих вторгненням Росії.