БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
311 0

Пасажирам евакуаційних поїздів виплатили допомоги на 19 мільйонів

укрзалізниця,евакуація

"Укрпошта" в червні виплатила 10,9 млн грн для 4,7 тис пасажирів евакуаційних потягів з Запоріжжя та Покровська.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що виплати проводяться у приміщеннях центральних залізничних вокзалів Дніпра та Львова, де облаштовані тимчасові міні-відділення.

"40% виплат виплачуються пасажирам в Дніпрі. Це проміжна станція руху потягів з Покровська, і частина українців, що евакуюються з гарячих точок, виходять саме на цій станції", – пояснили в "Укрпошті".

Загалом із початку старту проєкту "Укрпошта" виплатила 18,9 млн грн такої допомоги для 8174 громадян України. У компанії додали, що щодня в міні-відділеннях на вокзалах працівники поштового оператора обслуговують пасажирів трьох потягів, це близько 450 осіб, яким потрібно забезпечити оперативну видачу державної фінансової допомоги.

Виплата коштів пасажирам евакуаційних потягів, – це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, "Укрпошти" та "Укрзалізниці".

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам "Укрпошти", які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Автор: 

виплати (465) Укрзалізниця (4762) Укрпошта (795) евакуація (58) переселенці (460)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 