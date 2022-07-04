Кабмін передав "Енергетичну компанію України" у підпорядкування Мінекономіки

Кабінет міністрів передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі АТ "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №544 від 28 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, Міненерго разом із Мінекономіки мають у місячний термін вжити заходів, необхідних для оформлення корпоративних прав держави у статутному капіталі "ЕКУ".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, 22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдінгової компанії групи ДТЕК "Д.Трейдинг" Віталія Бутенка, який також є власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

За даними агентства, наразі розглядається питання створення єдиного державного трейдера для експорту електроенергії до Європи на базі "Енергетичної компанії України", до цього розглядалося питання щодо такої ролі для НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, раніше телеграм-канал Монополіст з посиланням на джерела у Міненергетики писав, що очолюване Германом Галущенком міністерство планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.

Наприкінці оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.

Так, на першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби, щоденні аукціони на доступ до міждержавного перетину супроводжуються високою конкуренцією серед учасників, що дозволяє "Укренерго" отримувати рекордні прибутки.