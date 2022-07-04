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Прем'єр Чехії закликав чеські компанії долучитися до відбудови України

фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала у понеділок, 4 липня, виступить на міжнародній конференції у Швейцарії та запросить чеські компанії приєднатися до повоєнного відновлення України.

Про це він повідомив журналістам перед вильотом у Швейцарію, передає Czech Radio.

Він наголосив, що вважає за необхідне зробити все можливе для залучення чеських компаній та інших структур до повоєнного відновлення України.

Післявоєнна відбудова країни, за його словами, стане викликом для всіх ключових гравців демократичного світу, а її пріоритети мають визначатися самими українцями.

"Чехія продовжить підтримувати Україну постачанням військового матеріалу, ремонтом військової техніки та за допомогою гуманітарної допомоги", – запевнив глава чеського уряду.

Очікується, у Швейцарії Фіала проведе зустріч з прем'єр-міністром Україна Денисом Шмигалем, який ознайомить учасників конференції із планом реконструкції та розвитку України відповідно до ідей Києва. За підсумками конференції у вівторок очікується ухвалення так званої Логанської декларації про засади подальшої співпраці.

Автор: 

будівництво (2223) Чехія (349)


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