Нацбанк оцінив падіння ВВП України у другому кварталі у 40%

Національний банк України (НБУ) попередньо оцінює падіння ВВП України у другому кварталі 2022 року у 40%.

Про це заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук повідомив у інтерв’ю журналу Східної Азії Rabbit Hole.

"За нашими оцінками, у другому кварталі ВВП впав на 40% порівняно з другим кварталом минулого року", – сказав Ніколйчук.

Водночас він зауважив, що бізнес поступово відновлює роботу в умовах війни.

"Зараз ми змушені покладатися на різні оцінки, що базуються на результатах наших опитувань та показниках, які показують динаміку в різних секторах економіки. Наприклад, за нашими опитуваннями, близько третини підприємств не працювали повністю станом на початок березня… Наприкінці травня їх кількість знизилася до 14%", – зазначив заступник голови НБУ.

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Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з четвертим кварталом минулого року падіння ВВП у першому кварталі 2022 року оцінюється у 19,3% (з урахуванням сезонного фактору).

Нагадаємо, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

МВФ наприкінці березня прогнозував зниження ВВП України у 2022 році приблизно на третину.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, щопаадіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.