Дефіцит держбюджету зріс до 140 мільярдів на місяць, – Мінфін

У червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України.

Зокрема, надходження до загального фонду державного бюджету у червні склали 97,3 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,6 млрд грн;

податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів – 11,9 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 11,7 млрд грн (зібрано 21,2 млрд грн, відшкодовано 9,5 млрд грн);

дивідендів, перерахованих підприємствами з державною часткою – 5,1 млрд грн;

акцизного податку – 8,6 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 3,1 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 2,8 млрд гривень.

Водночас надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у червні 2022 року становили 37,9 млрд грн.

Водночас за січень-червень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1032,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – 972,7 млрд грн, або 78,6% від розпису звітного періоду.

В тому числі у червні 2022 року касові видатки державного бюджету здійснені в обсязі 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 232,4 млрд грн, або 83,3% від розпису червня.

У підсумку за січень-червень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 405,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 406,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-червень 2022 року дефіциту у сумі 642,6 млрд грн.

У червні фактичний дефіцит державного бюджету становив 141,2 млрд грн, у тому числі загального фонду – 134,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2022 року становили 561,3 млрд грн, або 133,5% від запланованих на цей період.

У тому числі від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 349,7 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 28,1 млрд грн ($653,5 млн та 288,3 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 327,6 млрд грн, у тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 225 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн.

Як повідомлялося, у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень, водночас касові видатки держбюджету склали 224,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – 216,4 млрд грн, що однак становить лише 67,3% від розпису. У підсумку фактичний дефіцит загального фонду державного бюджету у травні становив 113,4 млрд грн, проти передбаченого розписом дефіциту на травень у сумі 209 млрд гривень.

Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд грн. При цьому дефіцит загального фонду держбюджету України становив у квітні 89,7 млрд грн.