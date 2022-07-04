Мін’юст відновив публікацію даних про припинення діяльності юридичних осіб

Міністерство юстиції відновило оприлюднення повідомлень про рішення щодо припинення юридичної особи на підставі внесених до єдиного державного реєстру даних.

До відновлення функціонування порталу електронних сервісів оприлюднення цієї інформації здійснюватиметься на вебсайті міністерства у рубриці "Юридичні консультації"/"Рішення про припинення юридичної особи", повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Як повідомлялося, наприкінці червня в Україні відновив роботу Єдиний державний реєстр судових рішень.

Нагадаємо, публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово призупинили з початком широкомасштабної війни "для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу".