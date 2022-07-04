МАГАТЕ підтвердило відновлення зв’язку з окупованою росіянами Запорізькою АЕС (оновлено)

НАЕК "Енергоатом" 1 липня власними зусиллями поновила втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це пресслужба "Енергоатома" повідомила на своєму каналі у Telegram.

В компанії нагадали, що МАГАТЕ втратила дистанційний зв'язок зі своєю системою спостереження за гарантіями ядерної безпеки, встановленою на ЗАЕС для моніторингу ядерного матеріалу, внаслідок відключення окупантами всіх українських операторів мобільного зв'язку в Енергодарі, в тому числі Vodafone, з яким у агентства діє договір передачі даних

"Попри те, що стільникові мережі вітчизняних операторів досі не працюють, Енергоатом відновив зв’язок між ЗАЕС та МАГАТЕ. Усі обов’язкові дані моніторингу передано, і Агентство підтвердило їх отримання", – зазначається у повідомленні.

"Незважаючи на те, що мобільні мережі вітчизняних операторів досі не працюють, "Енергоатом" відновив зв'язок між ЗАЕС та МАГАТЕ. Усі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", - підкреслили в НАЕК.

Згодом МАГАТЕ підтвердило на своєму сайті відновлення зв'язку із окупованою російськими військами Запорізькою АЕС.

Водночас МАГАТЕ продовжує дистанційно отримувати дані від трьох інших діючих атомних електростанцій (АЕС) України, проте дані з Чорнобильської АЕС передаються не повністю.

В організації з посиланням на дані "Енергоатома" повідомляють, що наразі 8 із 15 ядерних реакторів підключені до мережі, зокрема два на ЗАЕС, три на Рівненській АЕС, два на Південно-Українській АЕС і один на Хмельницькій АЕС. Сім інших реакторів зупинено на регулярне технічне обслуговування або знаходяться у резерві.

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Нагадаємо, 25 червня МАГАТЕ повідомило про втрату зв'язку зі своїми системами спостереження за гарантіями ядерної безпеки, встановленими на ЗАЕС. З огляду на це генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності спрямування місії на Запорізьку АЕС, яка наразі захоплена російськими військами.

Як повідомлялося, 12 червня захоплена військами РФ Запорізька АЕС відновила передачу даних про стан ядерних матеріалів МАГАТЕ, яка припинилася з 30 травня 2022 року у зв'язку з відключенням російськими окупантами мобільного оператора Vodafone.

Гроссі неодноразово наполягав на необхідності візиту інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, але Україна виступала проти організації такого візиту під час окупації, вважаючи його неприйнятним за таких умов та закликаючи МАГАТЕ до рішучих дій щодо звільнення АЕС від окупантів.