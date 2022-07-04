Українці, які виїхали за кордон, можуть потрапити під подвійне оподаткування

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає уряд України ініціювати переговори з метою запобігання ризику подвійного оподаткування громадян України, що тимчасово опинились за кордоном.

З відповідним закликом ЄБА звернулася до Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики, повідомляється на сайті організації.

"Наразі нам невідомо про такі зусилля з боку державних органів України", – зазначається у повідомленні.

Водночас ЄБА вказує, що відповідно до місцевих правил у переважній більшості країн, якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони можуть бути визнані податковими резидентами країни перебування та піддаватимуться ризику подвійного оподаткування (тобто підлягатимуть оподаткуванню як в Україні, так і в країні їх фактичного перебування).

"Схожою є і ситуація з оподаткуванням доходів від підприємницької діяльності/надання незалежних послуг ФОП на території іншої держави. Враховуючи, що через війну деякі громадяни були вимушені виїхати з країни ще у лютому, питання набуття податкового резидентства іншої держави у них має виникнути вже наприкінці серпня, тобто менше, ніж за 2 місяці", – наголошується у повідомленні.

ЄБА також звертає увагу, що разом із проблемою подвійного оподаткування трудових доходів, отриманих від українських роботодавців, є ризик подвійної сплати соціальних внесків із заробітних плат працівників, які продовжують працювати за трудовими контрактами з українськими роботодавцями, але фізично перебувають за межами України.

"Враховуючи, що українські роботодавці при виплаті заробітних плат зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок в Україні, сплата соціальних внесків у приймаючих країнах призведе до подвійної сплати соціальних внесків з сум доходів від українських роботодавців", – зазначають в організації.

ЄБА також закликає якнайшвидше видати роз’яснення або запровадити зміни до чинних українських правил, які б забезпечували вирішення проблеми подвійного оподаткування доходів громадян.

"Також важливо якнайшвидше розпочати публічне обговорення цих питань, аби громадяни України та контролюючі органи мали чітке розумінні, які зміни у оподаткуванні мають настати після перебування 183 днів в іншій країні та яких заходів вживає влада для вирішення проблеми", – наголосили в організації.

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Як повідомлялося, минулого тижня міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що уряд України просить передбачити на рівні законодавства ЄС можливість збереження податкового резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з України бізнесами.

Своєю чергою голова комітету Європарламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгош Пислару зазначив, що оподаткування в більшій мірі регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, однак ці питання насправді можна вирішити на рівні Євросоюзу, якщо пов’язати їх з дією директиви про тимчасовий захист.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що в вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.