Кабмін призначив радницю Кубракова керувати напрямком відновлення критичної інфраструктури

Кабінет міністрів призначив Олександру Азархіну заступницею міністра інфраструктури, на цій посаді вона відповідатиме за напрямок критичної інфраструктури та стратегічне планування.

Зокрема, вона координуватиме роботу новоствореного Відділу критичної інфраструктури, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Його основне завдання – системна відбудова та розвиток об’єктів інфраструктури, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони України", – зазначається у повідомленні.

Згідно з наведеною біографією, до призначення на цю посаду Азархіна протягом двох останніх років очолювала Команду підтримки реформ при "Укравтодорі", а також була радницею міністра інфраструктури Олексія Кубракова та заступником директора Команди підтримки реформи при Мінінфраструктури.

"Окрім суто інфраструктурних проєктів, має досвід роботи в інших сферах державного управління. Зокрема, після подій Революції гідності Олександра працювала над низкою реформ та їх комунікацією в аграрній сфері, сферах сталого розвитку та захисту навколишнього середовища", – зазначається у повідомленні.