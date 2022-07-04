Україна отримає 1 мільярд євро від ЄС до літніх канікул, – ЄК

Перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро надійде вже до початку літніх канікул.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, виступаючи на міжнародній Конференції високого рівня відновлення України, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз працюємо, щоб надати подальшу нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це 1 млрд євро після затвердження Європейським парламентом та державами-членами (мається на увазі Рада)", – сказав Домбровскіс.

За його словами, до цієї програми також буде "додана інша двостороння та багатостороння підтримка з боку міжнародних партнерів". Як приклад виконавчий віцепрезидент навів надання Німеччиною гранту у розмірі 1 млрд євро грантів Україні та виділення США $1,3 млрд пакету підтримки.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.