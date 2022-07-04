Зеленський закликав бізнесменів повертатися в Україну

Президент Володимир Зеленський закликав повертатися до України людей, які працюють в Україні, але виїхали з країни.

Про це Зеленський заявив наприкінці свого виступу на конференції з відновлення в Лугано в понеділок, звертаючись до людей, яких побачив під час конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На початку виступу шановний президент Кассіс (президент Швейцарії, – ред.) сказав, що він тут бачить велику делегацію. Я теж був здивований, що делегація є досить великою", – сказав Зеленський.

"І я хотів би запросити деяких людей, яких побачив через екран, я їх не бачив усі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх запросити до України, бо ми маємо відновлювати Україну. Я просто хотів їм нагадати. Війна в Україні. Там де ці люди працюють. Мені здається, я дуже тонко нагадав їм", – додав він, не уточнивши, кого мав на увазі.