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Новини
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Кабмін представив план відновлення України вартістю $750 мільярдів

украина,экономика

Кабінет міністрів представив План відновлення України, який оцінюється у $750 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд. Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", – сказав Шмигаль.

Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.

Крім того, серед джерел відновлення прем'єр назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектору та позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій.

Шмигаль також наголосив, що одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.

За даними на сайті програми "Відновлення України", потреба у її фінансуванні оцінюється у $750 млрд та розбита на два етапи.

Перший етап заплановано на 2023-2025 роки, він передбачає реалізацію 580 проєктів загальною вартістю понад $350 млрд. Другий етап заплановано на 2026-2032 роки, до нього входить 270 проєктів на $400 мільярдів.

Найбільшими за обсягами фінансування є програми відновлення та модернізації житла та інфраструктури ($150-250 млрд), розширення та інтеграції логістики з ЄС ($120-160 млрд), енергетичної незалежності та зеленого курсу ($130 млрд), забезпечення конкурентного доступу до капіталу ($75 млрд), забезпечення макрофінансової стабільності ($60-80 млрд) та розвитку секторів економіки з доданою вартістю ($50 млрд).

Загалом десятилітній план відновлення передбачає щорічний приріст ВВП України на понад 7% та входження України до ТОП-25 країн за індексами Людського капіталу та Економічної складності.

Автор: 

Кабмін (7745) кредит (3280) фінансування (2025) Шмигаль Денис (1485) Відновлення України група (5)


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А вся зелена сволота вже передчуває гарну поживу від цих коштів. Уявляю як вони вже борються за містечко біля цього жирного пирога.
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04.07.2022 17:53 Відповісти
В першу чергу хочуть відновлювати Україну рахунком трудових мігрантів, чи не так, кму?
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04.07.2022 21:03 Відповісти
рахунком трудових мігрантів ... Кого Ви маєте на увазі ?
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05.07.2022 11:30 Відповісти
Для аналізу цієї програми відновлення потрібен певний час, але те, що наглядово кинулось в очі- це повний абсурд, направлений на розпилення бабла. На сектор економіки 50 млрд., а на логістику -120-160 млрд. І це з усіх 750 млрд. доларів??? Це жах. Таких стратегів-економісті треба гнати подалі від уряду.
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05.07.2022 09:30 Відповісти
750 ? Вже війна закінчилась ??
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05.07.2022 11:28 Відповісти
Когда оружие дадут?Без него не будет Украины.А вони плани, відновлення.Тошнит уже от этого.То орали по всем каналам:Кандидатство,Евросоюз..Ну,Евросоюз..Так где оружие?Теперь,орут: відновлення..Вони ще війну не виграли,але кричать:відновлення.Оце ж ті,кто працював над цім планом ще і отримували гроші за цей казковий абсурд.Краще б завали розбірали.Так де зброя і чи буде вона в загалі?Не дарма вони вже приймають закони,що хто має нерухомість за кордоном,може виїжджати (тікати,прихопивши усе що можливе і не можливе) з країни.Так де зброя?
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05.07.2022 13:37 Відповісти

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