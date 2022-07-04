Кабмін представив план відновлення України вартістю $750 мільярдів

Кабінет міністрів представив План відновлення України, який оцінюється у $750 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд. Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", – сказав Шмигаль.

Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.

Крім того, серед джерел відновлення прем'єр назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектору та позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій.

Шмигаль також наголосив, що одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.

За даними на сайті програми "Відновлення України", потреба у її фінансуванні оцінюється у $750 млрд та розбита на два етапи.

Перший етап заплановано на 2023-2025 роки, він передбачає реалізацію 580 проєктів загальною вартістю понад $350 млрд. Другий етап заплановано на 2026-2032 роки, до нього входить 270 проєктів на $400 мільярдів.

Найбільшими за обсягами фінансування є програми відновлення та модернізації житла та інфраструктури ($150-250 млрд), розширення та інтеграції логістики з ЄС ($120-160 млрд), енергетичної незалежності та зеленого курсу ($130 млрд), забезпечення конкурентного доступу до капіталу ($75 млрд), забезпечення макрофінансової стабільності ($60-80 млрд) та розвитку секторів економіки з доданою вартістю ($50 млрд).

Загалом десятилітній план відновлення передбачає щорічний приріст ВВП України на понад 7% та входження України до ТОП-25 країн за індексами Людського капіталу та Економічної складності.