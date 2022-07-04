Нацбанк оновив вимоги до страхових посередників

Національний банк України запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників.

Як повідомляє пресслужба НБУ, зокрема регулятор визначив перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні, унормувавши види послуг (робіт) страхових та перестрахових брокерів.

Також НБУ встановив вимоги до професійної придатності керівників брокерів-резидентів та лібералізував підходи щодо навчання та підвищення кваліфікації таких осіб. Зокрема, проходження навчання за встановленою програмою відтепер не обмежується вузьким колом суб’єктів освітніх послуг.

Крім того, Національний банк визначив порядок реєстрації брокерів-резидентів та припинення здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) та уніфікував процедури й форми подання документів для таких осіб.

НБУ визначив, що правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку не розповсюджуються на страхових та перестрахових брокерів.

Також Нацбанк визначив порядок та вимоги здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами.

Водночас вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом залишилися незмінними.

Оновлені вимоги щодо діяльності страхових посередників передбачені постановою правління Національного банку від 30 червня 2022 року №135 "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Постанова набирає чинності з 5 липня 2022 року.