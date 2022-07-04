Для відновлення України не можна чекати закінчення війни, – голова ЄБРР

Відновлення та реконструкція в Україні мають тривати без очікування завершення війни, попри ризики, які вона створює.

Про це президентка Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час безпекового діалогу на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, повідомляє Укрінформ.

"Підготовка до реконструкції та відновлення України важлива зараз, тому що чим більше ми зробимо зараз, тим легшим буде сам процес відбудови. Саме тому ми продовжуємо фінансування, хоч це й ризиковано. Це інфраструктура, допомога з придбання газу, підтримка електромережі, підтримка муніципалітетів та приватних компаній. Важливо підтримувати уряд у бюджетних потребах, так само як різні проєкти на місцях", – сказала голова ЄБРР.

Вона наголосила, що такий підхід дозволяє забезпечити функціонування різних сфер країни, створює робочі місця, тому процес реконструкції важливий у тому числі в той час, коли війна триває, хоч це і ризиковано.

"Ми повинні відбудовувати приватний сектор в економіці, так само як державний, для їх зміцнення та приваблення прямих іноземних інвестицій", – наголосила Рено-Бассо.

За її словами, важливо відбудовувати насамперед найбільш конкурентні галузі, які були розвинуті до війни, зокрема агробізнес, металургію, сферу ІТ, а також ключові об’єкти інфраструктури, зокрема проєкти атомної безпеки.

Серед інших важливих напрямків відновлення України вона також назвала продовження реформування країни, деолігархізацію, зміцнення корпоративного управління, "зелений перехід".

Як повідомлялося, в ході міжнародної конференції з відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано, Кабінет міністрів представив План відновлення, який оцінюється у $750 млрд.

Його перший етап заплановано на 2023-2025 роки, він передбачає реалізацію 580 проєктів загальною вартістю понад $350 млрд. Другий етап заплановано на 2026-2032 роки, до нього входить 270 проєктів на $400 мільярдів.