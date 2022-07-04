Кабмін виділив 150 мільйонів на виготовлення державних нагород

Кабінет міністрів виділив Державному управлінню справами (ДУС) з резервного фонду державного бюджету 147,4 млн грн для виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №550-р від 1 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Метою виділення коштів вказано "забезпечення належного виконання Президентом України конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами в умовах воєнного стану".

Державному управлінню справами доручено до кінця року подати звіт про використання коштів.