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Кабмін виділив 150 мільйонів на виготовлення державних нагород

герой,україни,зеленський

Кабінет міністрів виділив Державному управлінню справами (ДУС) з резервного фонду державного бюджету 147,4 млн грн для виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №550-р від 1 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Метою виділення коштів вказано "забезпечення належного виконання Президентом України конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами в умовах воєнного стану".

Державному управлінню справами доручено до кінця року подати звіт про використання коштів.

Автор: 

ДУСЯ (94) Кабмін (7745) нагорода (27) Офіс Президента (181)


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КРАЩЕ Й КАБМІН Й УКРДЕРЖЗНАК УСІХ НА ПЕРЕДОК !)
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05.07.2022 01:29 Відповісти

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