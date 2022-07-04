Кабмін виділив 150 мільйонів на виготовлення державних нагород
Кабінет міністрів виділив Державному управлінню справами (ДУС) з резервного фонду державного бюджету 147,4 млн грн для виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №550-р від 1 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Метою виділення коштів вказано "забезпечення належного виконання Президентом України конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами в умовах воєнного стану".
Державному управлінню справами доручено до кінця року подати звіт про використання коштів.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар05.07.2022 01:29 Відповісти Мені подобається 0
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